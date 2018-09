Fuvest tem mais de 146 mil inscritos

Os candidatos inscritos devem acessar o site www.fuvest.com.br para imprimir os dados de inscrição, que serão necessários para que cada vestibulando identifique os locais em que fará as provas de primeira e segunda fases.

A prova antecipada de habilidades específicas para o curso de Artes Visuais, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada no dia 9 de outubro. Nesta mesma data, começam as provas para o curso de Música, e se estendem até o dia 14 do mesmo mês.

A lista de aprovados para esses cursos da Escola de Comunicações e Artes (ECA) será divulgada no dia 4 de novembro. No dia 21 de novembro a Fuvest publicará os locais de exame da primeira fase, que será realizado no dia 27 do mesmo mês.