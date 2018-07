Fuvest vai considerar só Enem 2009 para nota da 1ª fase A Fuvest anunciou que vai considerar apenas o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2009 na composição da nota da primeira fase do próximo vestibular. Em comunicado divulgado ontem a pedido da pró-reitoria de graduação da USP, a Fuvest enfatiza que a nota do exame de 2008 ?não poderá ser considerada?. A mudança acompanha as alterações no Enem, que a partir deste ano terá 180 questões em sua fase objetiva, em vez dos 63 itens que compunham a prova.