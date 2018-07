Fux condena Dirceu e outros 10 por quadrilha; Toffoli absolve todos

Toffoli fez um rápido voto, somente anunciando sua decisão de absolver os réus, que já era esperada. Já Fux seguiu na integralidade o voto do relator, ministro Joaquim Barbosa, condenando, também, o ex-presidente do PT José Genoino e o ex-tesoureiro do partido Delúbio Soares.

Antes, as ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia haviam seguido o revisor, Ricardo Lewandowski, votando pela absolvição de todos os 13 réus. Este é o último capítulo do julgamento do esquema de compra de apoio parlamentar ao governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, revelado em 2005.

Fux disse que os integrantes dos chamados núcleos político, publicitário e financeiro se uniram para a "consecução de um projeto deliquencial".

"Não tenho a menor dúvida jurídica de entender que o Ministério Público teve êxito em demonstrar a existência dessa complexa quadrilha voltada para a prática dos crimes que foram reconhecidos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal", disse Fux.

Outros cinco ministros ainda votarão. A expectativa é que o julgamento, iniciado em agosto, seja encerrado na quinta-feira, após a fase do cálculo de penas dos condenados, a dosimetria.

(Reportagem de Hugo Bachega e Ana Flor)