Fux mantém posição sobre votação de vetos presidenciais no Congresso O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), manteve nesta quarta-feira sua posição de determinar que o Congresso só pode analisar vetos presidenciais levando em conta sua ordem cronológica, o que impediria a votação do veto que trata dos royalties de petróleo antes dos mais de 3 mil vetos que aguardam análise pelos parlamentares.