Fux segue relator e condena 10 por corrupção no mensalão O ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux seguiu integralmente o voto do relator, e condenou nesta quinta-feira os réus da ação penal do chamado mensalão ligados ao PP, PTB, antigo PL e PMDB por crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.