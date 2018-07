Fuzileiros navais chegam no Complexo da Maré

Na primeira hora da votação, iniciada às 8h00 deste domingo, coube à Polícia Militar reprimir as dezenas de pessoas que faziam boca de urna e carregavam bandeiras de candidatos nas proximidades da escola. Há dezenas de pessoas fazendo boca de urna e circulando com bandeiras de candidatos. Ninguém foi preso, mas os policiais alertaram os cabos eleitorais da possibilidade de prisão caso permanecessem cometendo os crimes eleitorais.

Além de seis favelas do Complexo da Maré, cerca de 2 mil fuzileiros navais estão garantindo a segurança do pleito nos municípios fluminenses de São Gonçalo e Cabo Frio. A operação vai até as 17h, quando será encerrado o período de votação.

Já o Exército disponibilizou 5,5 mil homens para patrulhar 22 favelas da Zona Oeste da capital, além das cidades de Magé, Macaé, Itaboraí, Rio das Ostras e Campos dos Goytacazes, durante as eleições no Rio. Até as 9h20 deste domingo, não houve registro de incidentes envolvendo a segurança da votação na capital.

Antes da abertura dos portões, às 8h00, havia uma enorme fila de eleitores aguardando o início da votação. Há apenas cinco policiais militares respondendo pela segurança do local. A assessoria de imprensa do Primeiro Distrito Naval, que coordena o patrulhamento dos fuzileiros navais na Maré, informou que os militares não ficarão em pontos fixos. Eles circularão pela região para, segundo a Marinha, garantir uma cobertura mais abrangente da área. Até o momento, não há registro de incidentes e o clima é de tranquilidade no Complexo da Maré.