G-20 amplia poder de emergentes no FMI

A declaração final da cúpula do grupo das 20 maiores economias (G-20) deverá estabelecer a transferência, pelos países ricos, de pelo menos 5% das cotas do Fundo Monetário Internacional (FMI)às nações em desenvolvimento consideradas "dinâmicas". Os Brics - grupo formado por Brasil, Rússia, Índia e China - queriam a transferência de 7% das cotas dos países desenvolvidos no FMI para os emergentes e 6% da participação no Banco Mundial - ou seja, um pouco mais do que está sendo oferecido.

O texto do comunicado que será debatido hoje pelos chefes de Estado e ministros da Fazenda foi negociado ontem no Centro de Convenções David Lawrence, e os representantes dos países emergentes enfrentaram a resistência dos europeus, principais prejudicados com a redistribuição das cotas. "Apoiamos uma mudança significativa nas cotas de pelo menos 5% dos países sobre-representados aos mercados emergentes e países em desenvolvimento dinâmicos infra-representados na próxima revisão das cotas, a ser completada em janeiro de 2011", afirma a minuta.

Os Estados Unidos são os grandes defensores da reforma - já que não teriam de abrir mão de quase nada, pois seus quase 17% de cotas no Fundo são inferiores à porcentagem que representa seu Produto Interno Bruto (PIB) na economia mundial - e entraram em choque com o Reino Unido e a França, que precisariam abrir mão de assentos no Conselho do FMI. Os europeus passaram a pressionar os EUA para abrir mão de seu poder de veto no Fundo.

O principal alvo é a participação dos europeus, que estão "super-representados" no fundo em relação a seu peso na economia mundial - os Estados Unidos estão relativamente equilibrados. Os Brics pedem também o fim da dobradinha Estados Unidos-Europa no comando do FMI e do Banco Mundial.

A Casa Branca já declarou apoio à transferência de 5% das cotas, mas os europeus, principalmente países menores, como a Bélgica, insistiam em apenas 3%. Apesar de as instituições poderem completar as reformas no Banco Mundial até meados de 2010 e no FMI até janeiro de 2011, o Brasil quer um número específico agora, disse Marco Aurélio Garcia, assessor especial para assuntos internacionais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Precisamos lidar com a crise atual já com as instituições reformadas."

Os países sobre-representados são pequenas nações como Bélgica, Dinamarca e Suíça, que têm mais influência no FMI do que teriam direito pelo tamanho de suas economias. Apesar de o Brasil ter pedido 7%, Garcia disse ser uma conquista importante. Segundo ele, os europeus começaram a querer reorientar as cotas só entre sub-representados e sobre-representados, em vez de passar dos desenvolvidos aos emergentes - dessa maneira, os emergentes não chegariam a ter 50% das cotas, como reivindicam.

A minuta da declaração do G-20 também pede a aplicação rápida do programa de US$ 250 bilhões em créditos ao comércio estipulada na cúpula de Londres, em abril.

