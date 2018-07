G-20 cria mecanismo contra crises

Emergindo da maior recessão desde a década de 30, os países do G-20 concordaram em criar um mecanismo para corrigir os desequilíbrios globais e adotar uma regulamentação financeira mais rígida para evitar novas crises. No comunicado de 20 páginas divulgado ao final da reunião em Pittsburgh, os chefes de Estado estabelecem um mecanismo para que a economia mundial fique mais equilibrada - redução do déficit do orçamento dos EUA e aumento da taxa de poupança, fazer com que a China dependa menos das exportações e mais do mercado interno e mudanças estruturais na Europa para aumentar competitividade e investimentos.

A evolução será monitorada pelos ministros da Fazenda do G-20, com auxílio técnico do Fundo Monetário Internacional (FMI). Mas os países não incluíram nenhum penalidade financeira ou sanção. O G-20 também se comprometeu a regras mais rígidas para instituições financeiras, para evitar que os bancos voltem aos "maus hábitos" do passado, assumindo riscos excessivos, que levaram à atual crise. Tanto europeus quanto americanos cederam para chegar a um consenso.

O G-20 endossou as orientações do Financial Stability Board para remuneração de executivos - estão vetados contratos que preveem pagamento de bônus por vários anos seguidos, está permitido exigir devolução de bônus se o desempenho dos bancos cair muito, e os bônus podem ser atrelados à lucratividade das instituições financeiras. Mas não houve um teto fixo para o valor dos bônus dos executivos, como pediam alemães e franceses.

Em relação à capitalização dos bancos, eles apoiaram exigências de capital mais severas, para que as instituições tenham um "amortecedor" para crises de crédito. Mas o comunicado não inclui números sobre o nível de capitalização exigido dos bancos - os europeus eram contra, porque teriam de levantar capital para se adequar. Também não foram específicos em relação às instituições "grandes demais para quebrar", como queriam os EUA. O comunicado fala apenas que instituições maiores precisam assumir riscos proporcionais às consequências de suas ações.

"Nunca havíamos atingido esse nível de cooperação econômica", disse Obama após a conclusão da cúpula. "Nosso sistema financeiro vai ser muito mais seguro do que o sistema que falhou de forma tão dramática no ano passado." O presidente francês Nicolas Sarkozy afirmou que a regulamentação financeira aprovada pelo G-20 será uma "revolução" e o primeiro-ministro britânico Gordon Brown acrescentou: as iniciativas do G-20 vão salvar "milhões de empregos".

Foram discutidos temas menos controversos, como manter as medidas emergenciais. "No curto prazo, precisamos continuar implementando programas de estímulo para apoiar a atividade econômica até que a recuperação tenha se firmado", diz o comunicado. Mas "estratégias de saída confiáveis precisam ser desenhadas e comunicadas para ancorar expectativas e reforçar a confiança".