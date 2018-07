G-8 deve propor acordo sem metas de redução de CO2 Os 17 países que mais emitem gases do efeito estufa, reunidos no Fórum das Maiores Economias (MEF, na sigla em inglês), devem assumir hoje o compromisso de não permitir que a temperatura do planeta aumente mais do que 2°C em relação à média registrada no início do século 18. A declaração do MEF sobre mudança climática será assinada em encontro organizado no contexto da cúpula do G-8 (grupo das sete economias mais industrializadas e a Rússia) na cidade italiana de L''Aquila. O texto não chega a definir metas para a redução dos gases do efeito estufa - apenas objetivos, termo diferente para a diplomacia, pois não são mandatórios.