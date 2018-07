G-8 impõe data-limite para diálogo com Irã

Ocupante da presidência rotativa do G-8, o chanceler italiano, Franco Frattini, reforçou ontem as pressões sobre o programa nuclear iraniano ao afirmar que os sete países mais ricos e a Rússia exigirão que Teerã pare, até o fim do ano, de enriquecer urânio. O presidente dos EUA, Barack Obama, havia estabelecido a data-limite para este mês, mas, reunidos ontem, os chanceleres do G-8 concordaram em estender o prazo até dezembro.

"Parece-me uma perspectiva razoável", disse Frattini. "E, após dezembro, realmente espero que tenhamos medidas práticas da parte do Irã."

O objetivo do prazo seria "dar uma chance real" ao governo iraniano para que comprove o caráter pacífico de seu programa nuclear. "Decidimos que, sem descartar a possibilidade de medidas adicionais (contra o Irã), daremos a eles uma chance séria. É essa a nossa estratégia neste momento."

Na quarta-feira, em reunião com Obama em Nova York, o presidente da Rússia, Dmitri Medvedev, havia indicado que considerará medidas adicionais para pressionar o Irã a retornar à mesa de negociações. O sinal de abertura teria sido viabilizado pela decisão americana de engavetar o plano do escudo antimíssil no Leste Europeu do governo George W. Bush. A Rússia considerava o plano uma ameaça direta à sua segurança e Medvedev disse em discurso à Assembleia-Geral da ONU que o recuo americano "merece uma resposta positiva".

Em condição de anonimato, um alto funcionário do governo russo disse à Associated Press que a posição final da Rússia será influenciada pelas consultas que Medvedev realiza em Nova York, na reunião da ONU.

Tanto funcionários americanos quanto russos, entretanto, negam que os países tenham acertado nos bastidores uma troca envolvendo diretamente o escudo antimísseis e as sanções contra o Irã.

Os EUA, aliados europeus e Israel acusam o Irã de desenvolver tecnologia nuclear para fins militares. Teerã nega a acusação. A Obama, Medvedev afirmou que concordará em aumentar o cerco ao programa nuclear caso a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) confirme as suspeitas do Ocidente.

O chanceler italiano declarou que o Irã não deve considerar que as grandes potências econômicas estão "relaxadas". "E a janela de oportunidade não permanecerá aberta para sempre", completou. Frattini afirmou que os membros do G-8 estão de acordo que o Irã e a Coreia do Norte estabeleceram "relações perigosas".