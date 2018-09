G20 concorda na necessidade de medidas coordenadas, diz Mantega O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou no domingo que há um forte consenso entre os países do G20 de que é necessária uma ação coordenada para enfrentar a crise de crédito. "Como se trata de uma crise global, exige uma ação global. Daí a busca das instituições para exercerem essa ação global. O G20 é um forte candidato para exercer essa função, de um órgao coordenador das ações contra a crise", afirmou a jornalistas após o encontro do grupo em São Paulo. Segundo Mantega, a maioria dos emergentes presentes ao encontro concordam no fortalecimento do G20. O grupo, que reúne as 19 nações mais importantes do mundo e a União Européia, deve preparar ao longo desta semana uma agenda com os temas a serem discutidos na cúpula do G20 em Washington no próximo fim de semana. (Reportagem de Renato Andrade e Elzio Barreto; Texto de Daniela Machado; Edição de Alexandre Caverni)