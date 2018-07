G20 diz que produção mundial subirá 4% até o final de 2010

"Nós estamos empreendendo uma expansão fiscal coordenada e sem precedentes, que salvará ou criará milhões de empregos que de outra maneira seriam destruídos, e isso somará, até o final do próximo ano, 5 trilhões de dólares, aumentará a produção mundial em até 4 por cento e acelerará a transição para uma economia verde", disse o comunicado.

"Nós estamos comprometidos a fornecer o esforço fiscal em escala necessária para restaurar o crescimento", afirmou o documento.

O comunicado disse ainda que os bancos centrais do G20 se comprometeram a manter políticas de expansão econômica enquanto for necessário e usar de todas as ferramentas e políticas disponíveis para tanto.

(Reportagem de Matt Falloon)