G20 é o fórum certo para lidar com a crise, diz FMI O G20, grupo das economias mais avançadas e dos maiores países em desenvolvimento, tem mostrado nas reuniões deste final de semana que é o fórum certo para lidar com a crise internacional, disse o diretor gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Dominque Strauss-Kahn neste sábado. "Isso mostra que o G20 é o fórum certo para lidar com os problemas do mundo", disse Strauss-Kahn nos arredores dos encontros. (Reportagem de Isabel Versiani)