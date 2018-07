G7 promete ação urgente; mercados seguem em queda Autoridades financeiras dos sete principais países industrializados do mundo prometeram na sexta-feira medidas firmes e colaborativas contra a crise financeira global, em mais um dia de turbulências nas Bolsas do mundo. Enfrentando perdas trilionárias, investidores de todo o planeta depositam suas esperanças numa ação coordenada do Grupo dos Sete. No final do pregão, as Bolsas dos EUA recuperaram parte das perdas do dia. Depois do fechamento dos mercados, o G7 disse que a situação exige "uma ação urgente e excepcional" e que o bloco tomará todas as medidas necessárias para descongelar o mercado de crédito. Isso inclui ações para impedir a quebra de instituições importantes e para garantir que os bancos se capitalizem junto a fontes públicas e privadas. Até agora, os EUA já aprovaram um pacote de 700 bilhões de dólares para o resgate do sistema financeiro, outros governos injetam liquidez no sistema, e os principais Bancos Centrais do mundo tomaram a inédita decisão de promover uma redução coordenada dos juros. Nada disso bastou para recuperar a confiança dos investidores. Por causa da crise, Bolsas de lugares tão díspares como São Paulo, Jacarta e Viena vêm suspendendo seus pregões, e a cotação de moedas de países emergentes, como o real, está em franca desvalorização. Na última hora de pregão da semana, o mercado norte-americano se recuperou um pouco. O índice Dow Jones conseguiu reduzir as perdas no dia para apenas 1,5 por cento, com negócios na casa dos 1.000 pontos. Foi o oitavo dia consecutivo de baixas, fazendo com o que o Dow Jones perdesse 18 por cento do seu valor só nesta semana. Pelo índice Dow Jones Wilshire 5000, o valor de mercado das empresas de capital aberto nos EUA caiu 2,4 trilhões de dólares nesta semana e 8,4 trilhões de dólares no último ano. A melhora do final da sexta-feira conseguiu recuperar apenas parcialmente o valor das ações dos bancos Morgan Stanley e Goldman Sachs, que desabaram depois que a agência de crédito Moody's Investors Service disse que poderia rever a nota dessas instituições, gerando novos temores sobre a viabilidade de seus modelos bancários. (Reportagem adicional redações da Reuters em todo o mundo)