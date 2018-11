G8 encerra cúpula ampliada sem fixar metas para clima

Os países do G8 encerraram sua reunião de cúpula ampliada sem conseguir resolver o impasse entre países ricos e emergentes sobre metas de redução de emissão de gases causadores do efeito estufa. Os líderes reunidos no Japão disseram, entretanto, ter chegado a uma "visão comum" sobre a necessidade de ação para lidar com as mudanças climáticas."Nós, líderes das maiores economias do mundo, desenvolvidas e em desenvolvimento, nos comprometemos a combater a mudança climática com nossas responsabilidades comuns, mas diferenciadas e respectivas capacidades", diz o comunicado. O encontro contou com a participação dos líderes do G8 e dos chefes de Estado do G5 - formado por Brasil, China, Índia, México e África do Sul - e da Austrália, Indonésia e Coréia do Sul. Em um comunicado divulgado após o encontro, os líderes concordaram que a mudança climática "é um dos principais desafios de nosso tempo". ImpasseNa terça-feira, os líderes do G8 anunciaram um acordo para reduzir as emissões globais de carbono em 50% até 2050, em um esforço conjunto para combater o aquecimento global. No entanto, esse objetivo foi rejeitado pela Índia e pela China no encontro ampliado da cúpula. Para o correspondente da BBC Roger Harrabin, a China disse acreditar que as economias emergentes estariam sendo implicitamente requisitadas a tomar responsabilidade por um problema causado até agora principalmente pelos países ocidentais. Seguindo uma linha parecida, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que os países desenvolvidos têm uma responsabilidade histórica pelo aquecimento global e devem assumir essa responsabilidade. Segundo o premiê japonês, Yasuo Fukuda, os líderes do G8 demonstraram que estão levando a sério a questão do combate à mudança climática. "É a primeira vez que os líderes das principais economias tiveram discussões vigorosas sobre várias questões que envolvem a mudança climática e acredito que demonstraram vontade política", afirmou.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.