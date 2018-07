G8 pede que Coreia do Norte 'recue de futuros atos provocativos'

LONDRES - Ministros das Relações Exteriores do G8 condenaram "nos mais fortes termos possíveis" o desenvolvimento pela Coreia do Norte de tecnologia de armas nucleares e mísseis balísticos, de acordo com comunicado divulgado em encontro do grupo, nesta quinta-feira, 11, em Londres.

Os chanceleres de EUA, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália, Japão, Canadá e Rússia também pediram à Coreia do Norte que "recue de futuros atos provocativos."