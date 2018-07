Gabeira e Paes continuam empatados no Rio, aponta Datafolha Os candidatos à prefeitura do Rio de Janeiro, Fernando Gabeira (PV) e Eduardo Paes (PMDB) seguem tecnicamente empatados na disputa, de acordo com pesquisa divulgada nesta sexta-feira pelo Datafolha. No intervalo de uma semana, os adversários variaram apenas um ponto percentual, mantendo-se na margem de erro das sondagens. Hoje, Gabeira tem 44 por cento das intenções de voto e Paes, 42 por cento. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O percentual de votos brancos e nulos manteve-se inalterado em 7 por cento. Já os eleitores que não sabem em quem votarão ou que não responderam à pergunta somaram 7 por cento contra 9 por cento na semana passada. Nesta pesquisa, o Datafolha divulgou também o mapa da migração de votos de dois candidatos derrotados no primeiro turno, Marcelo Crivella (PRB) e Jandira Feghali (PCdoB). Paes foi quem mais atraiu eleitores de Crivella, 49 por cento contra 27 por cento dos que declararam voto em Gabeira. Na última semana, Crivella oficializou apoio ao peemedebista. A maioria dos eleitores de Jandira, também aliada de Paes no segundo turno, no entanto, migrou para a candidatura de Gabeira: 57 por cento dos que votaram na comunista no primeiro turno disseram que preferem o candidato do PV no segundo turno. Paes teve 31 por cento das intenções de votos dos eleitores da atual aliada. (Reportagem de Carla Marques)