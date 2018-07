Gabigol repete gesto de Neymar e faz tatuagem do rosto da irmã

O atacante Gabriel fez mais uma tatuagem. Desta vez, prestou uma homenagem para a irmã, Dhiovanna, tatuando o rosto na lateral da barriga. A imagem é acompanhada da frase em inglês “Eternal love'' (“Amor eterno''). O atual artilheiro do Santos no Campeonato Paulista repete o gesto de Neymar, que também fez uma tatuagem com o rosto de sua irmã, Raphaella, no ano passado.

Gabriel não esconde que o jogador do Barcelona que teve passagem marcante pelo Santos é um de seus ídolos. Um dos seus sonhos é atuar na Olimpíada ao lado de Neymar nos Jogos do Rio. "Olimpíadas é o meu maior sonho, ao lado do Santos. Pela competição, lugar (Rio de Janeiro), por provavelmente estar o Neymar. É uma medalha (de ouro) que o Brasil nunca conquistou. Quero fazer parte deste momento especial", afirmou o jogador ao site do Santos.

No mano @gabigol valeu man!!! #tattoo #santosfc #joga10 #gabigol snapthierestattoo Uma foto publicada por Thieres Paim (@thierespaimtattoo) em Fev 16, 2016 às 5:45 PST

A imagem foi feita pelo tatuador Thieres Paim, da equipe Náutica Tattoo, em Santos. Thieres é uma espécie de tatuador oficial dos jogadores do Santos. Ele já havia feito tatuagens em Lucas Lima e Alisson.

Por meio das redes sociais, a irmã do jogador do Santos agradeceu a homenagem e se declarou ao irmão. "Eu te amo tanto, tanto, tanto. Palavras não são suficientes pra descrever tudo o que sinto por você. Você não está tatuado em meu corpo, mas no meu coração, pode ter certeza, que está!”