Gabinete grego aprova projeto de resgate da UE/FMI--fontes O gabinete da Grécia aprovou nesta sexta-feira o esboço de um projeto de lei comprometendo o país com as reformas exigidas pela União Europeia e o Fundo Monetário Internacional em troca de um novo pacote de ajuda de 130 bilhões de euros que o país precisa para evitar um catastrófico calote, disseram autoridades do governo.