Gabriel Perline Renan Dissenha Fagundes CINEMA Fernanda Araujo QUITUTES EM MINHA MODESTA OPINIÃO PASSEIOS

O drama é lembrado na comédia Uma Família em Apuros, que estreia hoje (11) nos cinemas. Marisa Tomei vive uma mãe moderna que busca o melhor para seus três filhos: incentiva a filha a estudar em um conservatório musical, respeita o amigo imaginário do filho, e cuida para que o outro filho gago se trate com a terapia mais conceituada do momento. Um dia, porém, a mãe precisa acompanhar o marido em uma viagem de trabalho e deixa a prole com seus pais, pessoas que ela julga serem incapazes de cuidar das crianças com o zelo que ela o faz. E tem razão. Na melhor das intenções, os veteranos Billy Cristal e Bette Midler fazem tudo do contrário. Sem grandes pretensões, o filme é um tapa na cara de nós, 'boas mães', que esquecemos o quanto nossos pais se esforçaram por nós. Pág. 36

+Em uma das ironias da vida, descobri a Tradicional Bolos Caseiros no dia que resolvi mudar o trajeto que faço para ir à academia. Uma loja tímida, que chamou a atenção pelo nome - e pelo cheiro. Passei em frente e precisei parar o carro, pois o aroma dos doces não deu outra opção. Levei dois bolos (só vendem inteiros), um de goiabada (R$ 10) e um de maçã com canela (R$ 13). Em casa, eles fizeram sucesso. E na redação, alguns amigos já me fazem encomendas.

Av. Juriti, 632, Moema, 3297-7717.

+Cerveja em conveniência normalmente é superfaturada e mal gelada. Mas, indo a pé do Veloso para o Parque da Aclimação no sábado, descobri sem querer o Tonys Café, na esquina das ruas Pedra Azul e Ximbó: achei na geladeira uma Diabólica (foto), cerveja curitibana que eu nem sonhava achar por aqui, quanto mais em um posto de gasolina. E a oferta continua: tem a dinamarquesa Faxe, a americana Brooklyn, a escocesa Old Engine Oil, a tcheca Praga. Para levar para casa, e beber por lá mesmo.