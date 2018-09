Gabrielli: Cide menor não tem impacto para Petrobras

"Nós recolhemos a Cide e repassamos para o governo. Qual o efeito disso sobre a ponta, não sabemos... Para o caixa da Petrobras, não tem diferença", disse ele a jornalistas durante o 4o Congresso Internacional sobre Desenvolvimento Sustentável.

Decreto publicado nesta terça-feira no Diário Oficial da União reduziu o valor da Cide sobre a gasolina em 16,2 por cento, para 192,60 reais por metro cúbico (ou para 19 centavos de real por litro).

Um dos objetivos do governo com a redução da Cide é evitar um aumento do preço da gasolina, em meio a uma redução da mistura de etanol anidro no combustível.

Gabrielli lembrou que a gasolina continuará saindo "da refinaria a 1,05 real", e que o preço da bomba inclui os impostos, as margens dos distribuidores e dos postos. "Nós não controlamos isso."

Ou seja, a mudança se refere apenas ao recolhimento da Cide que é feito ao longo da cadeia.

"Não tem diferença para a Petrobras, a Petrobras produz a gasolina dela, a gasolina A, e a Cide é paga pelo consumidor. Só que vai ser menos agora", afirmou.

Ao ser questionado pela Reuters sobre qual seria o impacto para a BR Distribuidora, o braço de distribuição da Petrobras, Gabrielli afirmou que a subsidiária está inserida em um mercado competitivo.

"São 37 mil postos, 270 distribuidores e não sei como elas vão reagir."

Questionado sobre os postos da BR, ele afirmou: "Os postos da BR são competitivos e não podem ser diferentes dos outros".

Segundo Gabrielli, a redução do imposto também não terá efeito sobre a gasolina importada.

"Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Desde maio de 2009 a refinaria sai da refinaria a 1,05 real."

