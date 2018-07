Gabrielli:Petrobras tem recorde de produção de petróleo em abril

"Acabei de receber No blackberry do diretor Guilherme Estrella (Exploração e Produção): no mês de abril a Petrobras bateu seu recorde histórico de produção de petróleo no Brasil produzindo 2,078 milhões de barris por dia", informou o executivo em Pernambuco durante lançamento ao mar do primeiro navio da Transpetro feito totalmente no país após a retomada da indústria naval.

Em março, a produção da empresa registrou 1,987 milhão de barris diários. O último recorde de produção foi conseguido em setembro de 2009, com 2,004 milhões de b/d.

Para 2010 a empresa estabeleceu meta de produção média de 2,1 milhões de b/d, reduzida de uma projeção inicial de 2,171 milhões de b/d.

(Por Denise Luna)