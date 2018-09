Gado chucro aceita SIF?

A alma do queijo mineiro está no "pingo", cultura láctea natural em forma de soro, que escorre por gotejamento do queijo fabricado no dia anterior. É o primeiro coagulante adicionado ao leite recém-ordenhado, ainda morno, o que lhe dá textura, sabor, odor e aspecto próprios.

Repousa, recebe o coalho industrializado, é quebrado, coado, prensado, moldado e salgado. A partir daí, é uma conversa do queijo com ele mesmo: em 24 horas, depois de uma "virada", é levado para outro lugar, para ganhar sabor e características suas, uma impressão do terroir onde é feito. É assim que se faz queijo em Minas desde o séc. 18.

O modo artesanal de fazer o queijo mineiro foi registrado pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), em 2008, como patrimônio cultural imaterial brasileiro.

A Emater calcula que 30 mil famílias estejam na fabricação de queijo artesanal. Dessas, 11 mil vendem seus queijos. Apesar disso, só cinco entrepostos estão autorizados a "terminar" a maturação e distribuir pelo Brasil. Apenas os queijos de 170 produtores saem do Estado legalmente. Para serem incluídos nesse plano de distribuição, os produtores precisam se adequar. São necessários investimentos de R$ 20 a R$ 30 mil, o que levou muitos a desistiram de fazer queijo. "Nossa vontade é que haja uma política nacional para o queijo artesanal", diz Jorge Brandão Simões, produtor do Serro.

A indústria de laticínios já tentou fabricar queijo de pingo em laboratório com leite pasteurizado, obedecendo as leis da Vigilância Sanitária e a orientação do Ministério da Agricultura. "Não deu certo", diz Clério Alves da Silva, supervisor de fiscalização de Pecuária e Abastecimento do Ministério da Agricultura, em BH. "O gosto era outro, não era o mesmo queijo."

Para o artesanal, a legislação pede pelo menos 60 dias de maturação - a cura longa expulsa as impurezas do queijo. Isso complica a vida do produtor, que vende o queijo semipronto (e, portanto, mais barato) para os entrepostos./ O.F.

Correm mais risco de sumir do mapa os queijos serranos do Rio Grande do Sul, cuja história ainda precisa ser contada. Os exemplares que atravessam as fronteiras são feitos de leite pasteurizado, obedecendo à legislação. Quem vive nos Campos de Cima da Serra, área verde com altitudes superiores a mil metros, na fronteira do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, luta para manter vivo o processo de fabricação que remonta aos tropeiros vindos de Minas Gerais e São Paulo dois séculos atrás.

"Quando chegaram à região, os desbravadores encontraram um gado chucro, de corte, abandonado pelos jesuítas, e adaptaram o modo de fazer 'queijo de coalho' do Sudeste a toda a região de Vacaria dos Pinhais", explica o técnico João da Luz, supervisor da Emater-RS. Essa é a principal diferença entre o queijo serrano e os demais queijos de coalho brasileiros: ele é produzido com leite cru de rebanho destinado ao abate. De acordo com a pesquisadora Larissa Bueno Ambrosini, o queijo serrano garantia a subsistência das famílias rurais. Essas famílias trabalhavam ordenhando as vacas e recebiam como pagamento parte do leite com que faziam seu queijo. O produto era transportado para longe no lombo de mulas carregadas de pinhão e charque - as três moedas de troca usadas na fronteira. Os viajantes traziam de volta à comunidade sal, açúcar, farinha de mandioca e arroz.

João Carlos Santos da Luz calcula que haja 11 municípios gaúchos e 18 catarinenses envolvidos na produção artesanal de queijo serrano. O problema é que até o ano passado o queijo estava proibido de circular dentro do próprio Estado, por ser feito de leite cru. Ao contrário do queijo mineiro, o gaúcho ainda não era reconhecido como patrimônio. Isso mudou em 14 de dezembro de 2010, quando foi aprovada a portaria 214, reconhecendo a identidade e qualidade do queijo.

Feito sem pingo, o queijo serrano, alto e retangular, vem de leite cru de vaca de corte. Os animais são criados junto de seus bezerros e alimentam-se o ano todo de pastagem natural. Devido às baixas temperaturas da região e às características do gado, o leite é mais gordo.

"As enzimas do leite recém-ordenhado impedem a multiplicação de bactérias até no máximo três horas depois da ordenha", explica João. A tese é defendida também pela professora e pesquisadora Célia Lúcia Ferreira, da Universidade de Viçosa (MG). Assim, o leite é coado e logo salgado. Em seguida, acrescenta-se o coalho industrial. "Nas origens, o coalho era feito a partir de estômago de tatu", conta o técnico.

O coalho age por 50 minutos, e a partir daí o trabalho é muito semelhante ao que se vê na produção de queijo na Serra da Estrela, em Portugal: ele é sovado dentro de um saco de algodão, de onde escorre o soro, estendido numa mesa para esticar e sovar mais, transformando-se quase em uma farinha. Vai para a fôrma para ser prensado por 12 horas, é virado para curar do outro lado e, 24 horas depois, é levado para uma tábua de madeira de pinheiro araucária para maturar.

"Há relatos de que as peças de queijo eram enormes, quase 5 kg, porque era um processo que ocorria apenas três vezes por ano. Isso exigia no mínimo três meses de maturação. Hoje, os produtores fazem queijos de 2 kg que maturam dois meses", conta João da Luz.

O resultado é um queijo de massa semidura, tipo minas padrão, bom para cortar, e de textura untuosa e amanteigada quando maturado menos que isso. A São Paulo ele ainda vai demorar para chegar - se é que conseguirá se manter.

Paola Carosella, do Arturito, ficou entusiasmada com o queijo serrano, mas desistiu de servi-lo no restaurante. "Ia fazer algo com os queijos, mas como não têm SIF não posso. Não tenho produtos sem SIF no cardápio."