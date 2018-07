O governador do Tocantins, Carlos Gaguim (PMDB), comemorou ontem a parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) no valor de R$ 4 milhões para realizar vistoria, georreferenciamento e emissão de títulos em terras devolutas do Estado. A partir da assinatura do convênio, em março, 490 mil hectares de 22 municípios serão regularizados.