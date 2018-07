Galaxy garante lucro operacional recorde de US$8,3 bi à Samsung

A sequência de cinco trimestres de lucro recorde pode terminar no período de janeiro a março, tradicionalmente de demanda mais fraca, ainda que a forte linha de smartphones da empresa --principal fonte de ganhos do grupo sul-coreano-- e o aumento de preços de chips tenham reduzido temores de que o ciclo de crescimento do lucro poderia desacelerar neste ano.

Na semana passada, a ação da Samsung subiu para o maior patamar da história. O papel fechou em queda de 1,3 por cento nesta terça-feira, enquanto o principal índice do mercado acionário de Seul recuou 0,7 por cento.

"Investidores estão um pouco preocupados de que a Samsung possa desacelerar no primeiro semestre. É improvável que o mercado de smartphones sustente o forte crescimento, com mercados desenvolvidos chegando perto da saturação e apesar da expansão em países emergentes", disse o gestor de recursos Kim Sung-soo, da LS Asset Management.

A Samsung superou a Apple --sua maior rival e, ao mesmo tempo, principal cliente--, mesmo com o lançamento do iPhone 5 pela empresa norte-americana. O ápice de vendas do Galaxy Note II, um celular quase tablet, ou "phablet", ocorreu no quarto trimestre. As vendas do iPhone 5 ficaram um pouco abaixo das expectativas, segundo analistas.

Segundo a Samsung, seu lucro operacional para o período de outubro a dezembro saltou 89 por cento, para 8,8 trilhões de won, na comparação anual, levemente acima da previsão média de 8,7 trilhões de won, segundo 16 analistas consultados pela Reuters. Isso representa alta de 8,6 por cento sobre o recorde anterior, de 8,1 trilhões de won de julho a setembro.

(Reportagem adicional de Joyce Lee e Narae Kim)