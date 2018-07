Galeão inicia nova etapa da troca de escadas rolantes

A Infraero informa que as dez escadas rolantes a serem substituídas nesta etapa serão isoladas até a sexta-feira (1º). A empresa destaca que não haverá intervenções na área de passageiros do terminal 2 durante o mês de fevereiro, apenas na área em ampliação, que já está em obras.

Ao todo, foram adquiridas 58 escadas rolantes para atender o aeroporto do Galeão, destinadas aos dois terminais de passageiros, em um investimento de R$ 13,4 milhões. Até agora, 14 novas escadas foram instaladas, sendo quatro no terminal 1 e dez no terminal 2.

Antes do início desses trabalhos, cinco companhias aéreas internacionais haviam sido transferidas para o terminal 2, em uma área de expansão inaugurada em janeiro de 2013. Com isso, o número de passageiros no terminal 1, onde em breve começará a substituição de escadas rolantes, foi reduzido. Dessa forma, as alterações no fluxo não deverão trazer transtornos operacionais para os passageiros, avalia a Infraero.

A Infraero ressalta que estarão à disposição dos usuários do Galeão 14 elevadores, duas escadas fixas e quatro novas escadas rolantes distribuídos em toda extensão do terminal 1. Além disso, para garantir o conforto e a segurança do fluxo de passageiros, funcionário da Infraero identificados com os coletes "Posso Ajudar?/May I Help You?" darão orientações sobre essas opções.

Carnaval

A previsão da Gerência de Operações do Galeão é de que, durante o período próximo e durante o Carnaval (entre os dias 7 e 14 de fevereiro), o aeroporto registre um crescimento de 16,8% (17,7% no movimento internacional e 14,7% doméstico) na movimentação de passageiros em comparação ao mesmo período do ano passado. Em 2012, foi registrada a movimentação de 425.901 passageiros no período.