Galeão, no Rio, tem duas quedas de energia O aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, teve duas quedas de energia na tarde desta quarta-feira (9). De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), estatal que administra o aeroporto, as quedas ocorreram durante manutenção preventiva e tiveram duração de três minutos.