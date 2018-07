Galeão (RJ) tem maior número de voos cancelados hoje Dos 771 voos domésticos registrados até o meio-dia deste domingo, 44 foram cancelados (5,7%) e outros 10 (1,3%) estão atrasados nos principais aeroportos do País, segundo dados da Infraero. O aeroporto que mais registrou cancelamentos foi o Galeão, no Rio de Janeiro (RJ), com 12 casos, seguido por Guarulhos, em São Paulo, com oito e Brasília (DF), com quatro.