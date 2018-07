Galeria dos leitores: muros e paisagens inspiram imagens sobre 'limites e fronteiras'

Linhas divisórias

Os leitores da BBC Brasil enviaram fotos sobre o tema "limites e fronteiras" para a galeria desta semana. As imagens retratam desde limites geográficos entre territórios até muros simbólicos e paisagens encantadoras de regiões remotas.

Algumas fotografias fazem referência a episódios históricos ou questões geopolíticas, outras mostram limites físicos - naturais ou criados pelo homem - em belíssimas composições fotográficas.

As imagens foram feitas em diversos Estados do Brasil e também no exterior. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.