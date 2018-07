Galeria reúne fotos sobre o café da manhã do brasileiro

Café da manhã

Para começar bem o dia, nada como um bom café da manhã reforçado.

A galeria "Nosso tema, suas fotos" desta semana é sobre a primeira refeição do dia.

De mensagens positivas a piqueniques, as imagens revelam um pouco sobre a dieta básica do brasileiro neste período do dia. Pão e café não poderiam ficar de fora.

