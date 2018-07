Galo da Madrugada arrastra foliões até em Salvador

Depois de abrir o carnaval do Recife, como faz todo ano há mais de três décadas, o bloco Galo da Madrugada encerrou, na manhã de ontem, a folia de Salvador. Convidados por Carlinhos Brown para o tradicional arrastão da Quarta-Feira de Cinzas, 55 integrantes do grupo pernambucano promoveram uma festa repleta de frevo no Circuito Dodô (Barra-Ondina), na orla da cidade.

Foi a estreia do Galo no carnaval de Salvador - episódio que Brown prometeu que vai se repetir na Bahia. "É o momento histórico do encontro entre o maior bloco da Terra e o maior carnaval do mundo", disse, emocionado, o presidente da agremiação do Recife, Guilherme Menezes.

Além de músicos e cantores, o Galo também levou dois de seus ícones para a Avenida Oceânica: a escultura que simboliza o grupo, com 4 metros de altura, e a bandeira, carregada pelo porta-estandarte oficial do Galo, Fernando Zacarias, de 66 anos. "Estou realizando um sonho", disse o veterano integrante do bloco. Há 33 anos, desde que o grupo nasceu, ele é o encarregado de zelar pelo símbolo do Galo.

No desfile, Brown ainda foi acompanhado pelos cantores do Olodum, por Margareth Menezes e por 200 percussionistas vestidos com o novo uniforme da seleção brasileira, lançado oficialmente em Salvador, no domingo. "Estamos saudando a Copa do Mundo na África e mandando uma mensagem de boa sorte à nossa seleção", afirmou o músico baiano.

No fim do circuito, Brown ainda aguardou a chegada de dois outros trios elétricos, o da Timbalada e o de Ivete Sangalo, para uma apresentação conjunta, que fez lotar a Praia de Ondina. Juntos, eles cantaram Ai (Rema, rema, rema), sucesso de Brown quando ele comandava a Timbalada, e o sucesso de Ivete na folia deste ano, Na Base do Beijo.

Encerrada a maratona, a cantora, que deu à luz em outubro, disse ter perdido quatro quilos durante os desfiles. "Agora, só faltam mais quatro para eu ficar ainda mais gostosa."

BALANÇO

Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, pelo terceiro ano consecutivo os índices de criminalidade foram reduzidos nos circuitos da folia. Foram registradas, entre a tarde de quinta-feira e a manhã de ontem, 1.193 ocorrências, ante 1.291 do mesmo período do ano passado.

A maior parte dos registros foi relativa a furtos. Foram 893 ocorrências neste ano, ante 938 em 2009. Como no ano passado, também foram registradas duas tentativas de homicídio, uma delas a tiros. Duas pessoas ficaram feridas, estão internadas e passam bem. O atirador, Romário Santana Lopes, de 19 anos, foi preso em flagrante.