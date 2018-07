Galo da Madrugada toma conta das ruas do Recife O Galo da Madrugada tomou conta das ruas do Recife ontem, reforçando o título de maior agremiação carnavalesca do mundo, agora também detentor do título de patrimônio cultural e imaterial de Pernambuco, carnaval que tem na ministra Dilma Rousseff sua maior garota-propaganda. ?A pessoa aqui brinca, não olha?, disse. Desde as 7 horas, a folia e a irreverência dominaram a concentração do Galo, no Forte das Cinco Pontas. A criatividade era a característica dos foliões, seja em fantasias ricas - como as dos membros do carro abre-alas - ou em personagens que já viraram marca registrada do carnaval. Trinta e cinco trios elétricos e três carros alegóricos animaram a multidão, levando orquestras de frevo, artistas e bandas como Quinteto Violado e Nação Zumbi. Numa festa que se orgulha de ser democrática, também houve espaço para as bandas Calypso e Saia Rodada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.