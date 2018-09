Galp quer obter 2 bi de euros com capitalização no Brasil

"Para fortalecer a estrutura de capital, a Galp anuncia que iniciou um processo de aumento de capital em sua filial no Brasil...que deve ser concluído na segunda metade de 2011", afirmou a empresa em um comunicado no dia em que está realizando apresentação fechada a agentes do mercado de capitais no Rio de Janeiro.

No final do ano passado a espanhola Repsol realizou aumento de capital de 7,11 bilhões de dólares também como seus ativos brasileiros. O aumento foi subscrito integralmente pela chinesa Sinopec.

A Galp tem participações minoritárias em grandes descobertas brasileiras de petróleo e prospecções, incluindo 10 por cento de participação na enorme reserva do campo de Lula (ex-Tupi), do pré-sal da bacia de Santos.

Analistas têm dúvidas de se a Galp, refinadora e novata no mundo do petróleo, será capaz de financiar a sua parte dos caros projetos de exploração no Brasil.

A Galp acrescentou que espera gastos com capital para a companhia como um todo no período entre 2012 e 2025 em cerca de 3,5 bilhões de euros, enquanto a despesa com capital para este ano é estimada entre 1,2 bilhão e 1,5 bilhão de euros.

A empresa ainda disse que espera que os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, conhecido pela sigla em inglês Ebitda, aumentem a uma taxa de crescimento de 15 por cento para o período entre 2010 e 2015.

Sobre atividades de upstream, a Galp anunciou uma nova meta de produção de aproximadamente 200 mil barris de óleo equivalente por dia a ser atingido em 2020, 10 vezes o volume registrado em 2010.

Também foi determinada uma nova meta de atingir uma taxa de produção de 300 mil barris de petróleo equivalente por dia antes de 2025.

(Reportagem por Shrikesh Laxmidas)