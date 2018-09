Galpão desativado pega fogo no interior de São Paulo

Um incêndio assustou moradores da Vila João Jorge, em Campinas, a 95 quilômetros de São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 9. Por volta de 14 horas, o fogo atingiu um galpão desativado, onde funcionava um frigorífico. As chamas altas e a fumaça podiam ser vistas de outros bairros próximos e fizeram com que alguns moradores de um prédio residencial, vizinho ao galpão, deixassem os apartamentos, por medo. Os bombeiros trabalhavam no local até as 15h30. Ainda não foi possível identificar a causa do incêndio, mas o Corpo de Bombeiros trabalha com a hipótese de produtos químicos ainda existentes no galpão terem ajudado a aumentar o fogo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não há registro de vítimas. O prédio do Hospital Samaritano, vizinho ao local do incêndio, não sofreu danos.