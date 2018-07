Galpões de antiga fábrica são implodidos no norte do Rio Os quatro antigos galpões da Cooperativa Central dos Produtores de Leite (CCPL), na Avenida Dom Hélder Câmara, em Benfica, na zona norte do Rio, foram implodidos às 9 horas de hoje. O lugar dará espaço para a construção de 688 unidades habitacionais.