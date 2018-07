Gandhi e Luther King na Campanha da Fraternidade Segurança positiva, em oposição à insegurança provocada pela violência e pelo medo, é a tônica da Campanha da Fraternidade de 2009, que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) lançará amanhã, Quarta-Feira de Cinzas, nas 270 dioceses católicas do País. O lançamento oficial será na Basílica de Aparecida, em São Paulo, em missa celebrada pelo arcebispo D. Raymundo Damasceno Assis, presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano (Celam). "A campanha deste ano, cujo tema é Fraternidade e Segurança Pública, promoverá um debate amplo sobre a cultura da paz", diz o secretário executivo da campanha, cônego José Alberto Vanzella, autor do texto-base publicado para orientação das comunidades. Para superar a violência, a Igreja propõe que toda a sociedade, e não apenas católicos, busque a paz seguindo exemplo de homens como Mahatma Gandhi, Martin Luther King e Sérgio Vieira de Melo, assassinados enquanto lutavam contra a injustiça e a opressão. "Precisamos mudar a mentalidade e a hierarquia de valores, num processo certamente demorado que deve envolver também o poder público", adverte Vanzella. O coordenador nacional da Pastoral Carcerária, Gunther Alois Zgubic, um padre austríaco que trabalha há 20 anos no Brasil, considera indispensável o comprometimento das cerca de dez mil paróquias e o apoio de outros grupos religiosos. "O número de homicídios caiu em São Paulo depois que o governo construiu mais escolas de ensino médio", afirma, apontando o investimento nos jovens como um dos principais caminhos para combater a violência. Gunther dá dois exemplos de sucesso no combate à violência - o município de Diadema e bairro paulistano do Jardim Ângela. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.