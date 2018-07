Gangue ataca pedestres em passarela em Congonhas Comissários de bordo, agentes de viagem e outros profissionais têm sido assaltados na passarela sobre a Avenida Washington Luís, na frente do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Na maioria dos casos, o ladrão é adulto e ameaça a vítima com uma arma de fogo, mas há casos de ataques de adolescentes com canivetes. Quinze ocorrências foram registradas desde o começo do ano, três delas na semana passada.