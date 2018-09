Gangue da dinamite assalta mais um banco em Alagoas

De acordo com a polícia, o assalto foi praticado por melo menos quatro ladrões, que entraram na agência na madrugada de hoje e explodiram um terminal de caixa eletrônico, levando o dinheiro da máquina. A ação dos bandidos, que usaram dinamite para explodir o terminal, durou cerca de sete minutos. A quantia roubada ainda não foi divulgada.

No município de Paripueira, na região metropolitana de Maceió, a gangue da dinamite também tentou assaltar a agência do Banco do Brasil, mas não conseguir executar o roubo, porque faltou ar no compressor usado para operar o maçarico. Com a chegada da vigilância do banco, os assaltantes fugiram deixando parte dos equipamentos no local. Antes da fuga, ainda conseguiram assaltar alguns moradores que estavam nas proximidades.

De acordo com informações da polícia, o assalto a agência de Boca da Mata já é o quarto só este ano em Alagoas com uso de explosivos. Um dos líderes da gangue da dinamite, José de Arimatéia, conhecido como Ari Soldado, 29 anos, foi preso pela Polícia Federal em Pernambuco, no final do mês passado.

Os arrombamentos de caixas eletrônicos com maçaricos e explosivos se tornaram um novo filão dos assaltantes de banco na região Nordeste. Na Paraíba, a Secretaria de Segurança informou que já prendeu 25 suspeitos e apreendeu grande quantidade de explosivos. Outros Estados não divulgaram balanços sobre esse tipo de crime.