Ganhador da Mega da Virada retira prêmio em Goiás

Segundo a CEF, o apostador fez a aposta na Lotérica Rodoviária, localizada na Rodoviária Interestadual de Brasília, no Distrito Federal. Os números foram escolhidos aleatoriamente e o bilhete premiado custou R$ 2, valor da aposta simples.

O sorteio da Mega da Virada foi realizado no último sábado, 31, e premiou cinco apostas: os acertadores fizeram as apostas em Belém, no Pará, Brasília, Carmo do Cajuru, em Minas Gerais, Mauá, em São Paulo, e Russas, no Ceará. Foram mais de 88 milhões de apostas.