Ganhador do Nobel da Paz quer que sua mulher receba prêmio

A China se enfureceu com o prêmio, que em 1989 foi dado ao líder espiritual tibetano exilado Dalai Lama, que também é repudiado por Pequim e que já parabenizou Liu.

"Xiaobo me disse que espera que eu possa ir a Oslo para receber o prêmio por ele", disse Liu Xia pelo telefone desde sua casa em Pequim, onde ela se encontra em virtual prisão domiciliar.

"Acho que será muito difícil", ela acrescentou, indagada se ela acha que o governo a autorizará a viajar a Oslo.

Liu Xiu disse que o governo não lhe disse explicitamente que ela não será autorizada a ir à Noruega. O prêmio será entregue oficialmente em Oslo em 10 de dezembro.

A China condenou o governo norueguês, que não influi sobre a escolha do laureado, e o Ministério da Pesca norueguês disse na terça-feira que a China cancelou uma segunda reunião prevista com um ministro norueguês.

O porta-voz do Ministério do Exterior da China, Ma Zhaoxu, disse que a concessão do prêmio a Liu, que está cumprindo pena de 11 anos de prisão por subversão, não vai abalar o sistema político unipartidário chinês.

"Alguns políticos de alguns países aproveitaram esta oportunidade para falar mal da China. Isso revela uma falta de respeito pelo sistema judiciário chinês e também nos leva a desconfiar das verdadeiras motivações deles", disse Ma em coletiva de imprensa.

Mas as críticas da China a governos estrangeiros devido ao Nobel foram direcionadas principalmente ao público chinês, opinou Nicholas Bequelin, pesquisador especializado na China junto ao grupo internacional Human Rights Watch, que critica as restrições feitas por Pequim aos direitos humanos.

"Retratar algo que é essencialmente um gesto simbólico de apoio à sociedade civil chinesa como ataque do Ocidente contra a China é uma técnica testada e comprovada do governo chinês para desviar críticas e apelar para o sentimento nacionalista", disse Bequelin.

Liu Xia, que afirmou estar sendo autorizada só a sair de casa em viatura policial para visitar seus pais e comprar alimentos, disse que não se surpreendeu com o tom adotado por Pequim.

Seu marido, que ela pôde visitar na prisão no nordeste do país no fim de semana, recebeu a notícia solenemente e com grande senso de responsabilidade, disse Liu Xia.

"Ele disse que o prêmio deve ser para todas as vítimas de 4 de junho", disse ela, referindo-se à repressão sangrenta de 1989 contra os manifestantes pró-democracia na praça Tienanmen, movimento com o qual Liu teve envolvimento profundo.