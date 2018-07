Gap faz novas mudanças em cargos de executivos

A medida foi anunciada após a Gap contratar uma série de novos executivos e reformular sua linha de gestão nos últimos meses sob a direção do presidente-executivo Glenn Murphy.

A partir de 5 de novembro, o diretor internacional da marca, Steve Sunnucks, vai se tornar presidente global, enquanto o diretor da GAP na América do Norte assume como presidente de inovação, uma divisão de estratégia digital e novas marcas.

O presidente da divisão online, Toby Lenkm, deixará o cargo em fevereiro, segundo informou a companhia em comunicado. O presidente para a América do Norte da Banana Republic, Jack Calhoun, vai se tornar presidente global.

A companhia já começou o processo na Old Navy, onde o ex-chefe de vendas globais da Hennes & Mauritz Stefan Larsson começou no início do mês como presidente global.

(Por Nivedita Bhattacharjee em Chicago)