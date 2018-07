Garantir preço no mercado futuro é o ideal

Ele relata que a atividade é muito estimulada com empréstimos bancários, e qualquer erro pode levar o produtor à falência. "Em 2009, porém, foi o único ano que o confinamento não teve crescimento", diz.

O Brasil confina, por ano, entre 2,3 milhões e 2,5 milhões de cabeças, em Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. "A vantagem do confinamento neste ano são os preços baixíssimos de grãos, farelos e insumos, mas os preços da Bolsa em outubro, no momento da venda, não indicam preços muito interessantes", diz ele. Lanna recomenda que o pecuarista que optar pelo confinamento deve travar parte do rebanho na Bolsa.

O consultor Miguel Cavalcanti acredita na recuperação das exportações, mas não como em 2008, e aposta também em novos mercados, como o Irã, e até o "fator Copa do Mundo", com aumento de consumo de carnes em churrascos em dias de jogos. "Pode crescer entre 10% e 27%", diz Cavalcanti.