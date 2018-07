Garçom cai de ponte com carro e espera 18h por socorro O garçom Ângelo Márcio Soares Nascimento, de 24 anos, caiu de uma ponte com o carro e ficou 18 horas à espera de socorro, preso dentro do automóvel, em Sorocaba (SP). Nascimento, que viajava sozinho, acidentou-se por volta das 15 horas deste domingo, 26, e só foi socorrido na manhã desta segunda-feira, 27, depois de conseguir sair do veículo e se arrastar até a margem da rodovia. Ele foi socorrido por um caminhoneiro, que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Com suspeita de fratura na perna e num dos pés, Nascimento foi levado para o pronto-socorro do Hospital Regional e submetido a exames, mas passa bem.