Garçom de 21 anos é morto a tiro em São Sebastião-SP O garçom Pablo Ricardo de Faria, de 21 anos, morreu baleado quando trabalhava, num restaurante da Praia de Boiçucanga, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. O crime aconteceu na noite de ontem, quando os funcionários limpavam o Restaurante Cheiro Verde. O local é muito freqüentado por turistas, mas, no momento do assalto, não havia mais nenhum cliente no local. A quadrilha, formada por cinco ladrões, entrou no estabelecimento pelos fundos. "Eles pularam o muro da oficina, que fica ao lado e estava fechada, e depois entraram no restaurante pela cozinha", afirmou o delegado seccional do litoral norte, Múcio Monteiro. Ao se deparar com os ladrões, os garçons tentaram fugir e pularam um muro. Faria foi o último a pular e foi alvejado por Leandro Ferreira da Silva, um dos supostos integrantes do bando. "Naquele momento, eles fugiram e não levaram nada do restaurante, abortando a ação." Na fuga, a quadrilha passou pela Polícia Militar (PM), que deu início a uma perseguição. No bairro vizinho, em Cambury, os policiais continuaram perseguindo o grupo, até chegarem a uma rua de terra sem saída. Os ladrões, então, desceram do carro e dispararam tiros contra os policiais, que revidaram. Os disparos atingiram Giovando dos Santos, de 27 anos, que morreu no hospital. Mais conhecido como Jô, ele havia saído da prisão há dois meses. Para o mesmo hospital, os garçons levaram o colega, mas não houve tempo de socorrer. Os outros quatro ladrões que estão foragidos foram identificados pela polícia. "Um deles, Leandro, também é acusado da morte de um policial, há dois anos", afirmou o delegado. É no verão que as ocorrências policiais no litoral do Estado se multiplicam. No verão passado, de dezembro a fevereiro, a cidade registrou 400 furtos e 60 assaltos, segundo dados da Secretaria de Segurança Publica do Estado. "Pelo volume de pessoas que está no litoral norte, o índice de criminalidade é baixo. É mais de 1 milhão de turistas." Para o delegado, os visitantes, embora de folga, não devem relaxar nos cuidados, seja na praia, na casa, no carro, ou em qualquer lugar.