Garçom é condenado por decapitar gerente de restaurante em clube de golfe

Um ex-garçom com histórico de esquizofrenia foi condenado na Grã-Bretanha a prisão perpétua após admitir ter decapitado o gerente do restaurante onde trabalhava, em um clube de golfe.

Jonathan Limani, de 33 anos, havia inicialmente negado a acusação, mas posteriormente admitiu o crime e alegou insanidade mental.

O corpo decapitado do gerente Christopher Varian, de 32 anos, foi encontrado por colegas do restaurante The Oxfordshire, perto da cidade de Oxford. Limani estava sentado próximo ao corpo.

Após ler a sentença no julgamento finalizado nesta segunda-feira no tribunal criminal de Oxford, o juiz Anthony King afirmou que o assassino terá que cumprir ao menos 19 anos de prisão, mas poderá nunca ser libertado.

Limani, um albanês com passaporte sueco, tinha um longo histórico de problemas mentais e paranoia esquizofrênica e está internado para tratamento psiquiátrico.

Ele também tinha uma condenação anterior na Suíça por tráfico de heroína.

'Catálogo de erros'

A família da vítima disse ainda ter dificuldades em lidar com a perda. "O fato de Chris ter sido morto por um cara que trabalhava para ele, e o fato de ele ter sido decapitado no local, é algo impossível de superar", afirmou o pai, Nigel Varian.

"Pouco após a hora do almoço, num momento de descanso, Chris saiu para fumar um cigarro do lado de fora e esse homem, Limani, o seguiu e o atacou com uma faca", relatou.

"Parece que Chris não teve nem tempo de gritar. Quando ele já estava caído no chão, Limani o decapitou da maneira mais brutal possível", disse.

Segundo Nigel Varian, o relato do crime foi um "choque". "Esse foi provavelmente o aspecto mais chocante de todo o caso", afirmou.

Em um comunicado divulgado durante o julgamento, a família questionou como Limani poderia estar morando e trabalhando na Grã-Bretanha e acusaram as autoridades por um "catálogo de erros".