Garçom morre atingido por raio em praia do MA O garçom João Apolino Cardoso morreu ontem após ser atingido por um raio na Praia do Araçagi, no município da Raposa, localizado na Grande São Luís. Segundo informações da Defesa Civil do Maranhão, ele atendia um grupo de pessoas em um bar da praia quando foi atingido pela descarga elétrica e morreu na hora. Uma mulher identificada como Benedita Ribeiro Assunção da Silva, de 20 anos, também foi atingida. Ela foi encaminhada ao hospital Socorrão com queimaduras no corpo e, segundo a Defesa Civil, passa bem.