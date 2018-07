Garibaldi fica como único candidato do PMDB ao Senado O presidente do Senado, Garibaldi Alves (PMDB-RN), saiu da reunião da bancada do partido nesta quarta-feira como único candidato da legenda à presidência do Senado, em fevereiro de 2009. Com a recusa de José Sarney (AP) e de Pedro Simon (RS) de concorrerem ao cargo, a candidatura de Garibaldi foi confirmada. "Agora, vamos para a vitória", disse Garibaldi a jornalistas ao deixar o encontro. Como atual presidente do Senado, Garibaldi, em tese, não poderia se reeleger na mesma legislatura. Mas, amparado por pareceres jurídicos, o senador argumenta que seu atual mandato é tampão devido à renúncia de Renan Calheiros (PMDB-AL). Perguntado se tem plano B caso essa interpretação seja derrubada na Justiça, Garibaldi ironizou: "Não tenho plano B, o B é só o do PMDB." Mais cedo, o líder do PMDB no Senado, Valdir Raupp (RO), disse que pretendia dar um ultimato a Sarney na reunião para definir logo a candidatura do partido à presidência da Casa. Sarney foi perguntado se queria ser candidato, o que unificaria o partido e ainda atrairia apoio do governo, mas recusou disputar o cargo. Para Raupp, o partido precisava decidir o seu representante na disputa para impedir que a candidatura de Viana se consolidasse. Até agora, o petista tinha sido o único senador que lançara oficialmente uma campanha pela cadeira mais importante do Congresso. Petistas já disseram que podem ir à Justiça questionar a candidatura de Garibaldi, pois querem evitar que o PMDB comande o Senado e a Câmara. O partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva apóia Michel Temer (PMDB-SP) para a presidência da Câmara. (Reportagem de Fernando Exman)