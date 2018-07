Garis em São Vicente-SP retomam greve

SÃO VICENTE - Os coletores de lixo do município de São Vicente (SP) retomaram a paralisação de seus serviços. Em assembleia realizada na manhã desta quarta-feira, 9, o trabalhadores decidiram cruzar os braços, enquanto a empresa que presta serviços para a prefeitura não pagar o vale-alimentação e oferecer segurança nos seus serviços.

No final do ano, os garis entraram em greve, mas resolveram retornar ao trabalho, quando o prefeito eleito, Luís Cláudio Bili (PP), anunciou que colocaria em dia os débitos pendentes da administração anterior, do prefeito Tércio Garcia (PSB), com a Thermaq, empresa responsável pela coleta de lixo na cidade.

Nesta quarta, o vale-alimentação não caiu na conta dos trabalhadores, que promoveram uma assembleia em frente à garagem da empresa, a fim de discutir a questão. Noventa, dos 160 homens que atuam na coleta, decidiram parar o serviço. Eles alegaram ainda que, além da falta de pagamento do vale, estão enfrentando problemas com a segurança do serviço.

Uma emissora de TV local mostrou no final do ano imagens do lixo séptico acumulado nos fundos da garagem municipal. Nesta quarta, os trabalhadores garantiram que a coleta desse tipo de serviço não estava sendo feita por falta de uniforme adequado para a remoção dos detritos, compostos por material hospitalar contaminado e por objetos como seringas e agulhas.

Os reflexos da paralisação eram observados na cidade, no decorrer da tarde desta quarta, em razão do acúmulo de sacos espalhados pelas calçadas. A situação piorou com as fortes chuvas que caíram na região, atemorizando os comerciantes com o risco de entupimento dos bueiros.