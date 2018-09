Garis entram em greve no Rio de Janeiro Os funcionários da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), do Rio de Janeiro, entraram em greve hoje por tempo indeterminado, segundo informações do Sindicato dos Empregados de Empresas de Asseio e Conservação do Município. Entre os 19 mil funcionários da categoria, o sindicato acredita que cerca de 50% aderiu à greve. Ainda não foi divulgado um balanço sobre a paralisação, decidida ontem em assembleia.