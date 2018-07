Garis protestam na Av. Presidente Vargas, no Rio Um grupo de funcionários da Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio (Comlurb) protesta na Avenida Presidente Vargas, no Centro da cidade, na tarde deste sábado. Equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar acompanhavam a movimentação. Os garis reivindicam aumento salarial e melhores condições de trabalho.